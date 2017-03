Politseibussilt löögi saanud traktorist: kaotasin kraavi paiskudes teadvuse. Avasin silmad – vastu vaatas politseinik

Foto on illustratiivne

Võimalikku purjus traktorijuhti kinni pidama kihutanud korravalvur põrutas tee ääres seisnud tuledeta traktorile tagant sisse. "Mul pole põhjust rinda uhkusest ette lüüa, ja võimalik, et ekspertiis näitab veres ka väikest alkoholikogust, aga politseibussi kiirus oli kindlasti suurem, kui asulas lubatud 50 kilomeetrit tunnis," ütleb traktorit juhtinud Silver.

Mõni minut enne avariid tähelepanelikult inimeselt teate, et Lohusuu vallas Vilusi külas sõidab valgustamata traktor T-25, mille juht võib olla purjus, seda läks otsima lähedal olnud politseipatrull, kirjutab Õhtuleht.

Politseibuss põrutas Silveri T-25 tuledeta traktorile sisse, kui see parasjagu Vilusi küla läbiva tee ääres peatus. "Ma ei seisnud keset teed. Lihtsalt auto tuli vastu ja kuna ma ei näinud selle tulede valguses midagi, siis tõmbasin traktori tee äärde. Jäin korraks seisma, et auto ära sõidaks. Mõtlesin, et kasutan hetke ära ja panen suitsu põlema. Vaatasin siis veel korraks taha ja nägin lähenevaid tulesid.

Siis vaatasin ette ja sel hetkel käis selline litakas, et kui teadvusele tulin, avasin silmad põõsa all," kirjeldab Silver juhtunut.

Õnnetus juhtus Ida- Virumaal Lohusuu vallas Kalma-Mustvee 2.kilomeetril pühapäeval kella 19.48 paiku. Neli minutit varem oli politsei saanud teate, et sealkandis sõidab valgustamata traktor T-25, mille juht võib olla joobes.

Loe veel

Politseipatrull asuski traktorit otsima, kuid seejärel sõideti politseibussiga traktorile otsa - valgustamata traktor oli samas sõidusuunas teel peatunud. Roolis oli 22-aastane mees. Traktori juht ja traktori vasakul poritiival istunud kaasreisija, 44aastane mees toimetati tervisekontrolliks haiglasse. Politseiametnikud viga ei saanud, suuri kahjustusi sai politseisõiduk.

Politsei selgitas, et operatiivsõidukit juhtinud 49-aastane mees reageeris väljakutsele alarmseadmeid kasutamata. Pardakaamera salvestuselt näib, et hinnanguliselt oli väljakutse saanud politseisõiduki kiirus asulasisesel teel lubatust suurem ehk umbes 68 km/h.

Praeguseks on teada, et traktori poritiival istunud mees oli alkoholijoobes. Traktorijuhi kainus selgub ekspertiisis. Politseisõiduki juht oli kaine ja omas vastava kategooria juhtimisõigust. Traktorit juhtinud mehel puudus vastava kategooria juhtimisõigus ning registreerimata traktori tehniline seisukord ei vastanud nõuetele. Liikluses osalemiseks oli antud traktor kõlbmatu.

Õnnetuse üksikasjad selgitab politsei uurimise käigus.