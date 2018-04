Politseiauto sõitis Narvas otsa põgeneva roolijoodiku autole, kaks ametnikku sai viga

„Õnneks on Narva tänavad varajastel hommikutundidel üsna tühjad ning joobes juhi tõttu ei saanud süütud inimesed kannatada. Tegemist on Narva kesklinnaga, kus liigub päevasel ajal palju sõidukeid ja inimesi ning tagajärjed võinuksid olla palju raskemad. Joobes peaga rooli istumine ei ole aktsepteeritav ja tunnustan kolleege, kes suutsid kiiresti sellise juhi roolist kõrvaldada,“ ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Indrek Püvi, kes soovib kolleegidele kiiret paranemist.

Narva politseijaoskonna teenindataval alal on sel aastal toimunud 10 liiklusõnnetust, milles on viga saanud 15 inimest, neist kolm on jalakäijad. Joobes juhtide süül toimus kokku seitse liiklusõnnetust, vaid varalise kahjuga piirdus viis liiklusõnnetust ning kahes liiklusõnnetuses said kannatada kolm inimest.