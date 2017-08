Politseiauto sireen juhatas metsa eksinu tagasiteele

Eile öösel Põlvamaal metsa läinud ja sihi kaotanud mehe juhatas õigele teeotsale politseisõiduki sireen.

Eile öösel kella 2 ajal sai häirekeskus teate abivajavast 65-aastasest mehest, kes oli Kanepist Mügra küla suunas liikudes metsateel sihi kaotanud ning ära eksinud. Õnneks oli tee kaotanud mehel kaasas mobiiltelefon, millega ta sai omale kiirelt abi kutsuda. Ka teatas metsa eksinud mees korrakaitsjatele, et tihnikusse suundudes jättis ta tee äärde maha oma jalgratta, mille leidmine võiks korrakaitsjatele kätte juhatada tema oletatava suuna.

Korrakaitsjad leidsid küll õigepea metsaservast mehe jalgratta ning varsti ka tema kodu teeotsa, ent meest ei paistnud siiski kuskilt. Pidevalt abivajajaga telefonitsi suheldes ning patrullsõiduki sireeni lastes õnnestus politseinikel mees enam kui kahe tunni möödudes siiski metsas välja juhatada. Tunde niiskes ja jahedas öös seigelnud mehe terviseseisundi vaatasid üle meedikud, kelle kinnitusel oli eakas härra hea tervise juures. Politseinikud võtsid mehe patrullsõidukisse ning toimetasid ta ühes rattaga koju.

Kagu jaoskonna piirkonnavanema Katrin Satsi kinnitusel sõltub abi jõudmise kiirus eksinuni erinevatest teguritest. Üks olulisemaid on see, kas metsas olijal on kaasas mobiiltelefon. "Vahetus suhtluses saame palju olulist teavet alustades otsingupiirkonnast kuni inimese tervisliku seisundini välja. See info omakorda määrab, millisel viisil on otsinguid mõistlik kõige tõhusamalt korraldada. Kas kasutada teejuhatuseks signaalrakette, otsida inimest linnulennult kopteriga, kammida maastikku inimahelikuga või ajada jäljele teenistuskoer," selgitas piirkonnavanem.

Sellel konkreetsel juhul hakkaski juhtum lahenema suuresti tänu sellele, et mehel oli kaasas mobiiltelefon ning ta oskas üsnagi hästi oma võimalikku asukohta määratleda. Metsasalu juurde jõudnud politseinikud lükkasid sisse alarmsõidukite sireenid, mis on üks levinumaid viise eksinud inimestele õige suuna juhatamisel. "Samal ajal olime telefonitsi ühenduses, sest ka politseinik saab telefonitorust kostuva heli järgi rahulikult hinnata, kas kõndija jõuab ikka sireenile lähemale. Paar tundi peale otsingute algust silmasid politseinikud lõpuks meest juba nende suunas vantsimas," vahendas piirkonnavanem.

Piirkonnavanem Satsi tõdes, et sügiseti saab politsei pea iga päev teateid, kuidas õhinas seenelised, marjulised või muidu uitajad metsast väljumisel õiget teeotsa enam ei leia. "Kui tekib kahtlus, et õige siht on kaduma läinud ja liikumissuunas enam kindel ei olda, siis tuleks igal juhul sellest kohe politseile teada anda. Sellisel juhul saame kiiresti reageerida, kaasata vajalikku ressurssi ja aidata inimesed metsast välja veel enne, kui olud pimeda saabumisega raskemaks lähevad," sõnas Satsi.