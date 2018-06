Politseiametnik joobes juhtimisest: olukord pole paremaks läinud

"Suur arv alkoholi tarvitanud juhte näitab seda, et kontrollime rohkem juhtide kainust, kuid ka kahjuks seda, et on väga palju roolikeerajaid, kes lihtsalt ei mõtle käitumise tagajärjele ega tee välja teadmisest, et teedel on rohkem politseinikke, kes kainust kontrollivad," rääkis Tikerpe.

"Kahjuks saavad purjus juhid teenimatult palju tähelepanu. Tegelikkuses on iga päev liikluses sadu tuhandeid juhte, kellel ei tule mõttesegi istuda rooli siis, kui nad ei ole kainuses kindlad. Aitäh teile, kes te mõtlete ja päriselt hoolite," tänas juhtiskorrakaitseametnik.

PPA andmetel toimus Eestis joobes juhi osalusel 2017. aastal 511 inimkannatanuga liiklusõnnetust, mis on kolme aasta (2014–2016) keskmisega võrreldes samal tasemel.

2017. aastal hukkus liiklusõnnetustes 48 inimest, mis on läbi aegade madalaim liiklusohvrite arv aastas. Joobes juhtimise tõttu hukkus eelmisel aastal 13 inimest. Eelmisel aastal tabati 23. ja 24. juunil 118 alkoholi tarvitanud juhti, kuid siis olid ka pühad pikemad.

2016. ja 2015. aastal oli neid 116. 2013. aastal aga samuti 150. Seega ei saa üldiselt öelda, et olukord oleks hullemaks läinud, kuid olukorra paranemist ka otseselt näha ei ole. Statistikaameti andmetel on 2018. aastal siiani liikluses hukkunud 36 inimest.