Politsei: Weekendil tõsisemaid vahejuhtumeid pole, küll aga on probleeme purjus alaealistega

Weekend Festivali algusest täna hommikul kella 10ni on politsei tegelenud kokku 40 erineva sisuga juhtumiga.

Kriminaalmenetlusi alustati seitse ning väärteomenetlusi 29. Politseijaoskonda toimetati 56 isikut, kellest seitse olid alaealised. Alkoholiga liialdamise tõttu toodi kainenema 11 inimest.

Pärnu politseijaoskonnajuht Andres Sinimeri sõnas, et meeleolu on sel aastal olnud töisem kui eelmisel aastal, aga mitte oluliselt. "Paljud probleemid on tingitud festivali uuest asukohast ja seda just liikluskorraldusega seonduvalt. Õnneks on telke linnaruumis valede kohtade peal näha vähem kui eelmisel aastal."

Sinimeri sõnul on omajagu tööd olnud ka alkoholi tarvitanud alaealistega. "Eile viidi festivalialalt haiglasse vähemalt üks alaealine ning teine alaealine noormees pidi esimese päeva kontserdi lõppu kuulama kiirabi telgis teki all, sest alkoholimürgistus oli sedavõrd suur. Paljudele alkoholiga liialdanutele ja festivali sisekorraeeskirja rikkujatele on kõige suurem karistus aga see, et turvatöötajad lõikavad läbi nende käepaela ja nii on pidu nende jaoks selleks aastaks läbi," ütles Sinimeri.

Probleeme esines ka võltsitud käepaelte ning hirmkallite (velo)- taksohindadega. "Näiteks küsis velotaksojuht ühelt seltskonnalt üle 230 euro sõidu eest festivalialalt Strand hotelli juurde, kuhu on vähem kui kaks kilomeetrit. Segaduste vältimiseks tuleb hing enne sõidu algust kokku leppida. Kui taksojuhil pole ette näidata sõidumeerikut või võimalust ostutšekki printida, pole kliendil ka kohustust maksta. Piletipettuse ohvriks langemise vältimiseks soovitame piletid soetada vaid ametlikelt edasimüüjatelt või teha müüja suhtes taustakontroll. Kindlasti ei tasu täies mahus raha ette kanda, kui pole teada müüja taust. Võimalusel tehke müügitehing kohtades, kus saab pileti kehtivust koheselt järele vaadata," soovitas Sinimeri.

Loe veel

Kaotatud asju viidi politseile 27, millest 13 on juba omanikule tagastatud. Peamiselt on kaotatud mobiiltelefone, rahakotte, pangakaarte ja dokumente. Oma vara kaotamisel või võõra vara leidmisel tuleks festivalialal pöörduda politsei telki. Lääne prefektuuri Facebooki lehel on leitav viide üritusele, kus jagatakse reaalajas infot linnast ja festivalialalt leitud esemete kohta, mis on politseisse jõudnud. Selleks, et saada tagasi esemeid, mille kohta lehel info avaldatud, tuleb pöörduda politseinike poole või helistage numbril 444 6500 või 5308 6177.

Politsei soovitab festivali sisekorraeeskirju kõigil järgida, sest nii mõnegi rikkumise puhul võib külaline kaotada enda õiguse festivalist osa saada. Samuti soovitab politsei olla tähelepanelik oma sõprade suhtes ning hoida üksteisel silma peal.

Põhja prefektuuri liikluspolitseinikud tabasid eile Tallinn-Pärnu maanteel 87 kiiruseületajat, kellest 11 ületas kiirust enam kui 41 kilomeetrit tunnis. Ühe roolikeeraja kiiruseks mõõtsid liikluspolitseinikud 160 km/h. Liiklusjärelevalvekeskuse liiklustalituse juhi Henry Murumaa sõnul olid aga kõige ohtlikumad need juhid, kes tegid suurtel kiirustel möödasõite eessõitvast kolonnist. "Ohutuks möödasõitmiseks tuleb veenduda, et tee on vaba ning ka möödasõitu tehes ei ole lubatud kiirust ületada," rõhutas ta. Kindlasti on maanteele oodata tavapärasest rohkem liiklejaid ka täna, mistõttu palub politsei inimestel roolis säilitada rahu ning tähelepanelikkus.

Lääne prefektuur jagab kogu festivali aja turvalisuse ja politseitööga seotud infot Facebookis ja Instagramis. Kõik Weekend festivaliga seotud politseitöö postitused on märgistatud teemaviitega #politseiweekendil2017. Lisaks sellele on loodud eraldi üritus kaotatud ja leitud asjade tagastamiseks. Ürituse link asub siin: https://www.facebook.com/events/105727980113623/.