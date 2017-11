Politsei võttis Ida-Virumaal ühe õhtuga diileritelt ära 400 grammi kanepit, 50 grammi amfetamiini, kuus ecstasy tabletti ja viis kanepitaime

Reede õhtul viis Ida prefektuuri kriminaalpolitsei läbi narkooperatsiooni Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Narvas, mille käigus takistati narkootikumide müümist, ostmist ja tarbimist.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnul laekus politseile mitmeid vihjeid diilerite tegevusest ja asukohtadest, kus narkootikume müüakse.

"Korraldasime laiahaardelise operatsiooni, et tõkestada tänavadiilerite tegevust ja läbi viia suuremahuline realiseerimine. Tulemuste poolest oli operatsioon edukas ja õigustatud," sõnas Juuse.

Ühe õhtuga võeti ära ligi 400 grammi kanepit, 50 grammi amfetamiini, kuus ecstasy tabletti, viis kanepitaime ja 4300 eurot sularaha. Kahtlustus narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises esitati viiele isikule, neist kolm võeti kohtu loal vahi alla.

Juuse sõnul korraldab politsei sarnaseid operatsioone ka tulevikus. "Üldjuhul on kriminaalpolitsei töö tagajärgedega tegelemine ja rikkujate tabamine, kuid üks meie eesmärk on tõkestada ohtliku aine jõudmine tänavatele. Siiski ei tohi unustada, et narkomaaniast jagu saamiseks peab tööd tegema nendega, kes pole veel narkootikume proovinudki," lisas Juuse. "Juhul, kui teil on kahtlusi narkootikumide levitamisest, siis andke sellest kindlasti politseile teada emaili teel, vihjetelefonil või hädaabinumbril 112."

Viru Ringkonnaprokuratuur taotles kolme mehe vahistamist. Pühapäeval võttis Viru Maakohus prokuratuuri taotlusel mehed kohtueelse menetluse ajaks vahi alla. "Narkokuriteod puudutavad palju laiemat inimeste ringi kui konkreetne õigusrikkuja ning kahjustavad narkootikume tarvitavate inimeste tervist, seetõttu peab tänavadiilereid ühiskonnast isoleerima," selgitab abiprokurör Ave Arnim.

Reidi olid kaasatud ametnikud Ida prefektuuri kriminaalbüroost, Narva politseijaoskonnast ja Jõhvi politseijaoskonnast ning piirivalve kiirreageerijad, koerajuhid ja abipolitseinikud.