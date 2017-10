Politsei viib täna Harku kinnipidamiskeskuses läbi tulekahjuõppuse

Täna hommikul kell 10 algab Harku kinnipidamiskeskuses tulekahjuõppus, kus politsei harjutab evakuatsiooni ning koostööd Päästeameti ja kiirabiga.

Õppuse korraldaja Urmas Krull ütles, et harjutuse ajendiks on varasem kinnipidamiskeskuse madratsipõleng. "Kinnipidamiskeskuse politseiametnikud harjutavad kinnipeetute evakuatsiooni ning koostööd päästjatega. On tähtis, et mängime läbi kõik vajalikud sammud ja otsused, mida siis reaalses olukorras järgida," ütles Krull.

Õppuse ajal liikluspiiranguid ei ole, küll aga on piiratud kinnipidamiskeskuse ümbrus. Õppus kestab kuni tund aega.