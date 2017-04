POLITSEI VIDEOD: Kahe päevaga peeti kinni kümme narkokuritegudes kahtlustatavat

Kahe päeva jooksul viis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo läbi järjekordse tänavamüügi tõkestamise operatsiooni, kuhu oli kaasatud üle 50 politseiniku erinevatest üksustest. Kinni peeti kümme inimest, keda kahtlustatakse narkootiliste ainete käitlemises. Kahtlustatavatelt leiti suures koguses fentanüüli, kanepit, amfetamiini ja GHB lähteainet GBL-i. Ühelt tänavadiileritelt võeti kinnipidamisel ära 50 fooliumvoldikut fentanüülikahtlusega ainet. Kõik konfiskeeritud ained on edastatud ekspertiisi.

„Organiseeritud narkokuritegevusega võitlemine on lahing igal kuritegelikul tasandil. Seetõttu oleme ka meie perioodiliselt suuremate jõududega tänavatel ehk seal, kus aine tarbijale kõige lähemal on. Tänavatel on diilerite töö muutunud üha enam konspireerituks ning müüjad leiavad aina uusi võimalusi, kuidas oma tegevust varjata. Keelatud ained liiguvad läbi mitme erineva vahendaja enne kuni jõuavad ostjani. Selline politseiline tegevus on võimalus saavutada kohene mõju tänavamüügile, kus kahjud on kõige nähtavamad ja kõige valusamalt tuntavamad. Tänavaoperatsioonidel kogume ka väärtuslikku infot, mille pinnalt tulevikus edasi töötada.“

Põhja Ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja Harju maakohtu loal võeti 7. aprillil kuus kahtlustatavat kohtueelse menetluse ajaks vahi alla.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Arika Almanni sõnul on Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talitus koostöös prokuratuuriga teinud väga head tööd, kuivõrd käesoleva politseioperatsiooni käigus oli selgelt näha, et raskete narkootiliste ainete kättesaadavus Tallinna tänavatel ei ole enam kaugeltki nii lihtne kui varem. „Müüjad ei usalda enam ostjaid ega ostjad müüjaid, mistõttu tuleb keskmisel narkomaanil näha kõvasti vaeva, et leida keegi, kes tunneks kedagi, kes saaks aidata kasvõi ühe doosi saamisel,“ lisas ringkonnaprokurör Arika Almann.

Tänavu kolme kuuga on Põhja prefektuuri narko-ja organiseeritud kuritegude talituse politseinikud pidanud kinni ligi 100 narkootiliste ainete käitlemises kahtlustatavat. Mullu arestiti narko- ja organiseeritud kuritegude talituse menetluses olnud kriminaalasjade raames üle 850 000 euro väärtuses kuritegelikul teel saadud vara, käesoleval aastal on arestitud vara juba üle 600 000 euro väärtuses.