Politsei vahistas Tallinna kesklinnas relvaga vehkinud mehe

Väljakutsele reageerinud politseinikud pidasid mõlemad sõiduautod kinni Sõpruse puiesteel. Kontrollimise käigus leiti ühe sõiduki pagasiruumist tulirelv. Väidetavalt oli tulirelva näitajaks 38-aastane mees, kellel on olemas ka kehtiv relvaluba.

Politseinikud võtsid relva ja laskemoona hoiule. Asjaolud selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust KarS § 120 lg. 1 järgi. Kahtlustatavana ei ole hetkeseisuga kedagi üle kuulatud.

Juunis vahistas politsei Taavi Sõnajala, kes ühel laupäevasel hommikul tulistas Tallinnas Pärnu maanteel Sig Saueri käsirelvaga teist meest õlga.

Augustis tulistas Loksa lähistel öises metsas purjus keskealine mees paarkümmend aastat endast nooremat meest Mauseriga kõhtu.

Augusti alguses sai politsei Tallinnas peaaegu iga päev teateid, et keegi vehib relvaga, kuskil tulistatakse või ähvardatakse seda teha.

"Oleme inimestelt ära võtnud õhkrelvi, mida on proovitud ümber ehitada selliselt, et õhkrelvast saaks lasta tõsiseid vigastusi põhjustavaid esemeid, nagu nõelad. Kindlasti vajab see teema tähelepanu ja mõningaid probleeme aitaks lahendada tugevam regulatsioon," selgitas Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre augustis Delfile.