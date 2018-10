Politsei vahistas kaks oma naist peksnud meest. Prokurör: kahjuks suureneb vägivald koduseinte vahel just nädalavahetustel

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsep sõnul saab politsei lähisuhtevägivalla all kannatajat kiirelt aidata, kui vägivallatseja kodust ära viia. „On tähtis, et inimene, kes on saanud tunda vägivalda, saaks oma igapäevaeluga edasi minna. Seetõttu on vägivallatsejate kinnipidamine ja ühiskonnast eemaldamine niivõrd tähtis,“ lisas uurija.

Reede õhtul lõi alkoholijoobes 49-aastane mees Kohtla-Järvel Sakala tänaval maja korteris endist elukaaslast, 47-aastast naist. Järgmisel hommikul pidas politsei mehe kahtlustatavana kinni.

Laupäeva varahommikul lõi 32-aastane mees Kohtla-Järvel Põhja alleel asuvas korteris korduvalt oma abikaasat, 36-aastast naist. Abikaasad tarvitasid eelnevalt koos alkoholi. Politsei pidas vägivaldse mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Margit Luga sõnul kasutasid mõlemad kahtlustatavad ka varem enda lähedaste suhtes vägivalda. "Kahjuks suureneb vägivald koduseinte vahel just nädalavahetustel, mis veedetakse sageli koos alkoholiga. Kuna prokuratuur suhtub täie tõsidusega lähesuhtevägivalla juhtumitesse, taotlesin meeste vahistamist," lisas Luga.

Pühapäeval, 14. oktoobril taotles Viru Ringkonnaprokuratuur meeste vahistamist ning Viru Maakohtu loal võeti mõlemad mehed vahi alla.