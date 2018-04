Politsei uurib teadet, et Tallinnas ründab üks naine koeri ja nende omanikke lehmaketiga

Ühes sotsiaalmeedia koerafoorumis levis info, et üks naine ründab tänaval koeri ja nende omanikke. Politsei sai selle kohta ka avalduse.

"Täna umbes kella 18.20 ajal Telliskivi tänaval otsustas too vene rahvusest naine, umbes 35-40 aastane, võtta välja käekotist lühemaks tehtud lehmaketi ning rünnata mu koera. Kui koera eest tõmbasin, proovis tabada mind. Siiski vedas ja ei tabanud meid kumbagi," kirjutas teisipäeval foorumis üks inimene.

Sama naisterahvas olevat seejärel midagi maha raputanud.

Postituse all kommenteeriti, et sarnaseid vahejuhtumeid sama naisega on olnud ka teistel koeraomanikel linna teistes osades.

Põhja prefektuur kommenteeris, et politsei sai rünnaku kohta avalduse neljapäeval. Põhja prefektuur soovitas taolise vahejuhtumi korral koheselt võtta ühendust häirekeskusega numbril 112 ning kohale kutsuda politsei.

Politsei rõhutas, et kohese sekkumisega on politseinikel võimalik asjaolusid kontrollida, süüteo toimepanemisel see tuvastada ja peatada. Samuti on postituses kirjutatud, et naisterahvas raputas midagi maha — paar päeva hiljem on tõendite kogumine raskem, seetõttu on oluline, et inimesed teavitaksid koheselt politseid.

Kas just selle juhtumi tõttu, aga Põhja prefektuuri juht Kristjan Jaani tuletas inimestele meelde, et kui on midagi juhtunud, tuleb helistada 112, mitte kirjutada sellest sotsiaalmeedias.

Loe veel