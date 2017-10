Politsei tüdrukute kaklusest: oleme konfliktist teadlikud, menetluse alustamise otsustame lähiajal

Delfi toimetuse käsutuses on video, kus ühe Lääne-Eesti kutsekooli õpilased teineteist raevukalt ründavad, samal ajal kui nende kaaslased olukord itsitades filmivad.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus tõdeb, et kahjuks pole vägivald ja kiusamine koolides midagi haruldast, isegi mitte tüdrukutevaheline. „Samas ei saa öelda, et see oleks tavaline asi ka selles koolis,“ lisab ta. Selguse huvides – Delfi ei avalda ei kaklejate nimesid ega kooli täpset asupaika, et kaitsta alaealiste kaklejate privaatsust. „Politsei on videol kujutatud konfliktist teadlik ning asjaolude selginedes otsustatakse lähiajal ka menetluse alustamine,“ lubab Ruus.

„Kindlasti on tegemist probleemiga, millele tuleb reageerida. Vägivald ei ole lahendus ja vägivalda ei tohi lubada. Seda on vaja asjaosalistele ja ka pealtnägijatele selgitada. Koostöös lastega, kooliga, perega, politsei ja spetsialistidega tuleb leida lahendused, et selline olukord ja füüsilise vägivalla kasutamine ei korduks,“ jätkab ta.

Politsei soovitab kõigil, kes juhtuvad selliseid sündmusi pealt nägema, teavitada sellest esmajärjekorras korravalvureid. „Mida kiiremini info meieni jõuab, seda rutem saame ka reageerida ning vajadusel menetlusega alustada, et kõik juhtunu asjaolud välja selgitada. Oleme tänulikud, et see materjal meieni jõudis, kuid alati peaks mõtlema ka kiiremale lahendusele, näiteks kutsuda appi mõni läheduses viibiv täiskasvanu,“ rõhutab Janno Ruus.