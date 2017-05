Politsei tõttas appi naisele, kes end naabrimehe külge käeraudadega kinni aheldas

Lõuna prefektuuri politseinikud pidid nädala hakul tegelema pentsiku väljakutsega, kui üks naine end naabrimehe külge kinni aheldas.

"Nädala alguses saime väljakutse, mis pani heas mõttes muhelema ka kogenud politseinikud, sest tavaliselt näeb selliseid asju filmis, mitte aga politsei igapäevatöös," seisab Lõuna prefektuuri Facebooki lehel.

"Nimelt helistas meile murelik naine, kes oli end naabrimehe külge käeraudadega kinni pannud. Murphy seadus ütleb ilmekalt, et kui midagi saab untsu minna, siis nii ka läheb. No ja käeraudade võtit nad enam üles ei leidnud. Kuna käepärased vahendid käeraudu ei avanud ja terendav hommik nõudis peatset tööleminekut, oli abi saamisega tuli takus Tuleb tõdeda, et politseivarustuses ei ole ka selliste eriotstarbeliste käeraudade võtit, kuid vanad head rauatangid tulid appi ja saime armastajapaari üksteise küljest vabastada."

Prefektuurist lisatakse, et lõpp hea, kõik hea. "Soovime kevadiselt kaunil ajal kõigile armunutele ohutut mängulusti!"