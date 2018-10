Politsei tabas Valgas kahe kannatanuga raske avarii põhjustanud ja sündmuskohalt põgenenud noormehe

Kagu politseijaoskonna juhtivuurija Andres Kirsing kinnitas, et politsei tabas avariis osalenud noormehe. „Täna hommikul sai politsei Valga haiglast teate, et erakorralise meditsiini osakonda pöördus noormees, kes sarnaneb eile öösel Valgas avariipaigalt põgenenud autojuhile. Kui mehele oli esmaabi antud, veendus politsei, et tegu on otsitava noormehega. Ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning viidi menetlustoiminguteks jaoskonda,“ ütles Kirsing.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väin täpsustas, et kriminaalmenetlus käib hetkel paragrahvi järgi, mis käsitleb mootorsõiduki juhi poolset liiklusnõuete rikkumist, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus.

"Tervisekahjustuse lõpliku raskuse kohta annab hinnangu kohtuarstlik ekspertiis, mille tulemusest sõltub menetluse liik – kui tervisekahjustus on raske, jätkub uurimine kriminaalmenetluses. Kerge tervisekahjustuse puhul jätkuks uurimine väärteomenetluses," selgitas prokurör. Ta lisas, et autojuhi põgenemine sündmuskohalt on kohtus käsitletav raskendava asjaoluna ja see mõjutab karistuse mõistmist.

Eile kell 2.17 juhtus Valgas Metsa tänaval raske liiklusõnnetus, milles said viga kaks noorukit. Autojuht põgenes sündmuskohalt.