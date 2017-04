Politsei tabas liiklustalgutel 150 km/h kihutanud juhiloata mehe

Politsei taotles täna kohtus aresti liiklustalgutel tabatud autojuhile, kes ületas ulatuslikult sõidukiirust ja kel puudus juhtimisõigus. Kohus saatis mehe 20 päevaks arestimajja.

Sündmused said alguse kolmapäeval liiklustalgute päeval, kui politsei mõõtis kiirust Tartumaal Ilmatsalu teel, teatas Lõuna prefektuur.

Mitu inimest oli teada andnud, et see 90 km/h piiranguga teelõik paistab silma ohtlike kihutajate poolest. Keskpäeval fikseeris politsei seal läheneva Audi A6 kiiruseks umbes 150 km/h. Autoroolis olnud 24-aastane Joosep peeti kinni ja kontrollimisel selgus, et mehel pole ka juhtimisõigust. Ta viidi arestimajja kohut ootama.

Varemgi juhtimisõiguseta roolist tabatud mees rääkis täna kohtus, et võttis teadlikult riski sõitu minna lootuses, et ta politseile vahele ei jää. Väidetavasti kiirustas ta ühte lasteaeda, kuhu pidi lõunaajaks lastele nende toidu kohale viima. Kohus määras mehele karistuseks 20 arestipäeva.

„Igati üllas on muretseda selle pärast, et väikestel lastel oleks kõht täis ja tuju hea, kuid ühtki head tegu ei tohi teha teiste inimeste ohutuse arvelt. Kolme nädala jagu arestipäevi on piisav aeg, et Joosep saaks oma tegudest järeldusi teha enne, kui see kellegi jaoks halvasti lõppeb,“ ütles kohtus politseid esindanud Lõuna prefektuuri vanemkomissar Vallo Tõnuvere.

Sel aastal on politsei kiirusületamiselt avastanud ligi 2000 autojuhti, mis on umbes 500 võrra vähem kui mullu samal perioodil.