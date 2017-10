Politsei tabas Ida-Virumaal fentanüüliga äritsenud taksojuhi

Politsei pidas kinni 51-aastase mehe, keda kahtlustatakse suures koguses narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemises.

Füüsilisest isikust ettevõtjana taksoteenust pakkuv mees peeti kinni 9. oktoobril Jõhvis ja läbiotsimise käigus leiti mehe sõidukist ligi 20 fooliumivoldikut pulbrilise ainega, mis reageeris positiivselt fentanüüli kiirtestile. Kahtlustuse kohaselt müüs 51-aastane mees narkootilist ainet edasi Kohtla-Järvel selle aasta kevadest, kuni koguti piisavalt tõendeid ja mees peeti kinni.

Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juht Dmitri Kabanov kirjeldas, et taksojuhina tegutsenud mees toimis piltlikult öeldes kui pitsatakso, mis fentanüüli tellijatele kohale toimetas. "Diilerid katsetavad erinevaid võimalusi narkootikumide kätte toimetamiseks. Samamoodi katsetab politsei pidevalt uusi viise, kuidas narkokaubandust nii diilerite, edasimüüjate kui maaletoojate suunal ohjata," kirjeldas Kabanov. Ta rõhutas, et fentanüül kui kange sünteetiline uimasti on peamine narkosurmade põhjus. "Kui hoiame fentanüüli Eestist eemal, hoiame oma inimeste elusid," ütles Kabanov.

"Vaieldamatult on antud juhul tegemist suure ühiskonnaohtlikkusega kuriteoga, mis kahjustab narkootikume tarvitavate inimeste tervist, muuhulgas toob kaasa suure hulga nii varavastaseid kui isikuvastaseid kuritegusid. Narkootikumidega seotud kuritegude levik Ida-Virumaal on suur. Selliste kuritegude tõkestamise puhul on oluline õigeaegne avastamine, kurjategijate väljaselgitamine ja tabamine ning toimepandu eest karistamine," sõnas Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ave Armim.

Abiprokurör Ave Arnimi kinnitusel võeti kahtlustatav kohtu loal vahi alla. "Vahistamise eesmärgiks on välistada uute kuritegude toimepanemine ning tagada objektiivne, võimalikult kiire ja tulemuslik kriminaalmenetlus," selgitas ta.