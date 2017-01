Politsei tabas ehete röövis kahtlustatava lätlase

Politsei pidas kinni Läti mehe, keda kahtlustatakse naiselt terariista ähvardusel kuldehete röövimises.

Eile laekus politseile teade, et Valgas Kesk tänaval korteris ähvardas mees talle tuttavat naist terariistaga, röövis temalt erinevaid kuldehteid ning põgenes. Naine oli juhtunust šokis, kuid vahejuhtumis õnneks viga ei saanud. Esimesel võimalusel teatas ta juhtunust politseile ning andis korrakaitsjatele mehe kirjelduse. Rööviga tekitatud varalist kahju hindas ta umbes 1300 eurole, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja.

Kuriteoteate laekudes asus politsei selgitama teo toime pannud mehe isikut ning tema võimalikku liikumissuunda. Kuna politseil oli alust arvata, et mees võib liikuda Valgast Läti suunas, teavitati juhtunust operatiivselt ka naaberriigi kolleege. Kiire koostöö tulemusel pidas politsei kuriteos kahtlustatavana kinni 30-aastase Läti kodaniku, kelle juurest avastati ka osa varastatud ehetest.

Lõuna ringkonnaprokuratuur on taotlenud kahtlustatava eeluurimise ajaks vahi alla võtmist. Prokurör Valdo Gerassimovi sõnul ei ole kahtlustatavat Eestis varasemalt kriminaalkorras karistatud, kuid asjaolu, et ta on korduvalt erinevate varavastaste ja narkootikumidega seotud süütegude eest karistatud Lätis annab aluse arvata, et ta pole varasematest karistustest õppust võtnud. „Uute kuritegude toimepanemise vältimiseks on prokuratuuri hinnangul hädavajalik kahtlustatav eeluurimise ajaks ühiskonnast isoleerida,“ selgitas prokurör Gerassimov.

Loe veel

Valga politseijaoskonna politseimajor Andres Saaron ütles, et viimastel aastatel on Valgamaal röövide arv märgatavalt langenud. Näiteks mullu registreeriti Valgamaal kolm röövi, sellele eelnevatel aastatel keskmiselt kümmekond aasta kohta“ kirjeldas Saaron. Ta rõhutas, et olenemata röövide täpsest hulgast on iga selline vägivaldne tegu liiast ning kahandab inimeste turvatunnet,“ rääkis politseimajor ning lisas, et kurjategija tabamiseks on oluline anda politseile juhtunust võimalikult kiiresti teada.

„Kui endal ei ole juhtumisi hädaabinumbril helistamiseks telefoni käepärast, siis tuleks võimalusel kasutada lähimate inimeste abi. Olgu selleks naaber, mööduja, mõni poepidaja või teine lähim helistamisvõimalust omav inimene. Mida kiiremini saab politsei kahtlustatavale jälile, seda suurem tabamise tõenäosus,“ tõdes ta.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Valga politsei ning menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.