Politsei tabas augustis viimase nelja aasta suurima hulga kiiruseületajaid

Liikluse rahustamise kampaania võeti ette hüppeliselt kasvanud hukkunutega liiklusõnnetuste tõttu ning see kestab septembrikuu lõpuni, kirjutab ERR.ee.

Tänavu on liikluses hukkunud juba 58 inimest, viga on saanud 1313 inimest, ent ligi kolmandik aastast on veel ees.

Võrdluseks: mullu hukkus liikuses terve aasta peale kokku 58 inimest, viga sai 1726. Seejuures oli hukkunutega liiklusõnnetuste puhul sõiduki keskmiseks vanuseks 13 aastat.

Hüppeliselt kasvanud hukkunutega lõppenud liiklusõnnetuste arv pani politsei augustist kampaania korras liiklust rahustama.

Selleks saadeti hulk patrulle liiklust maanteedele-tänavatele kiirust mõõtma, kusjuures politsei ütles sageli ka ette, millisel teel või piirkonnas kavatseb kiirust mõõta.

