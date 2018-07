Politsei: suvekuudel saab Eestis sisuliselt iga päev jalgrattur liiklusõnnetuses vigastada

Politsei andmeil on suvi jalgratturitle kõige õnnetusterohkem aeg. Kolmandik tänavustest õnnetustest ongi juhtunud möödunud kuu jooksul.

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juhataja Henry Murumaa ütles Delfile, et suvekuudel saab sisuliselt iga päev mõnes Eesti paigus jalgrattur viga. Enim õnnetusi juhtub argipäevadel tööpäeva lõpus või õhtupoolikul, samuti nädalavahetustel päevasel ajal.

Ligi poolel juhtudes on õnnetuse põhjustajaks rattur. Sealjuures on ka kannatajaks harilikult rattur ise.

Ette tuleb ka selliseid olukordi, kus kokku põrkavad kaks jalgratast. Ka siis võib raskelt vigastada saada. Möödunud nädalal neljapäeval püüdis Haapsalus 39-aastane alkoholijoobes mees rattal mööduda enda ees kõrvuti sõitnud mehest ja hilises keskeas naisest. Peale möödasõitu keeras mees möödasõidetavale ette ja põrkas temaga kokku. Selle tulemusel naine kukkus ja sai raskeid kehavigastusi ning toimetati haiglasse.

Kõige rohkem saavadki jalgratastel viga vanemad kui 65-aastased, 35-54-aastased ja kooliealised lapsed.

Peamiselt toimuvad õnnetused tänaval, kuid ka jalgratta- ja kõnniteel on õnnetusi juhtunud. Vähem on õnnetusi maanteel ja vaid mõned üksikud õuealadel.

Tänavu on jalgratturitega juhtunud 120 õnnetust, neis on saanud viga 118 ja surma kaks ratturit. Seda on rohkem kui mullu samal ajal, mil samaks ajaks oli juhtunud 101 õnnetust ja hukkunuid ei olnud.