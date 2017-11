Politsei: Subway töötajal jäi halvasti käitunud noori toidukohast ära ajades käsi ukse vahele, otsest kaklemist ei olnud

Politsei sõnul on Tallinna südalinnas asuvas Subway toidukohas noored korda rikkunud ka varem. Eilses intsidendis sai teenindaja viga seetõttu, et ta käsi jäi laamendajaid välja ajades ukse vahele.

"Võtsime ühendust Subway töötajaga ning vestlusest selgus, et tal jäi noori toidukohast ära ajades käsi ukse vahele. Kaklemist ja rünnakut aset leidnud. Kuna toidukohas on ka varem korrarikkumisi olnud, siis andsime info probleemsest seltskonnast edasi ka patrullidele ja noorsoopolitseinikel," ütles kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Merle Randla.

"Igal juhul teeme selgeks, mis kolmapäeva õhtul täpselt juhtus. Lisaks selgitame välja, kas samad alaealised lõhkusid ka lähedalasuva kioski vitriini," lisas Randla.

Ettevõte edastab randla sõnul politseile turvakaamera video ning kontrollitakse ka linnakaamerate salvestisi, et näha, mis täpsemalt aset leidis. Kui väärteomenetluse käigus tekib vajadus inimesi tuvastada, siis tehakse ka seda.

"Tihtipeale saavad sellised huligaansused alguse sellest, et noortel pole pärast kooli piisavalt tegevusi vaba aja sisustamiseks. Siis kogunetaksegi kaubanduskeskustesse, kiirtoidukohtadesse ning teistes paikadesse, kus saab kambaga aega mööda saata. Kui märkate korda rikkuvaid alaealisi, siis andke sellest kindlasti ka politseile teada," pani Randla inimestele südamele.

"Kahjuks tarvitatakse nõnda aega veetes tihti alkoholi ning tubakatooteid ning kuna kambavaim on tugev, siis pannakse toime ka korrarikkumisi ja lõhutakse vara. Minu sõnum lapsevanematele on, et tundke huvi ja olge kursis, mida teie laps pärast tunde teeb ning kus ta viibib. Võimalusel aidake neil vaba aega huviringide ja trennidega sisustada," lisas Randla.

Eile sai Delfi mitu teadet üleeile kella 17 paiku Estonia bussipeatuse juures ning Subway toidukohas laamendanud noortekambast. Oldi nördinud, et keegi naisteenindajale appi ei läinud, kui too seda huligaanitsejaid välja ajades vajas.