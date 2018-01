Politsei selgitab: tagantjärele pole võimalik tavapäratult sõitnud juhi võimalikku joovet kontrollida

TV3 meelelahutussaade "Kuuuurija" näitas eile kahe Peetri küla lapsevanema üles võetud pardakaamera salvestist, milles nähtus, et Erich Krieger võis olla nende hinnangul alkoholijoobes. Mõnel vaatajal tekkis sellest ka küsimus, miks politsei midagi ette ei võtnud ja kuidas saaks sellises olukorras võimaliku roolijoodiku vastutusele võtta.

Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul ei saanud Kriegeri kainust kontrollida seetõttu, et ta lahkus pealtnägija katkematust vaateväljast oma eluruumi, kus tal oli võimalus alkoholi tarvitada. Seega polnud teada, milline oli tema seisund sõiduki juhtimise ajal. "Seetõttu on tagantjärele pea võimatu tõestada, et ta juhtis sõidukit alkoholi tarvitanuna," selgitas Kullamäe, et juhtumi puhul puudus menetlusperspektiiv.

"Alkoholi olemasolu ja kogus juhi organismis tuvastatakse vastavalt korrakaitseseaduse sätetele kas tõendusliku alkomeetri või vereproovi uuringuga. Üksnes välised tunnused ja inimese käitumine ei saa olla süüteomenetluse alustamise aluseks, kui alkoholi olemasolu juhi organismis ei ole eelviidatud meetmete abil tuvastatud," selgitas ta.

"Mõistan inimesi, kes ütlevad, et kui inimene tundub joobes, siis ta ka seda suure tõenäosusega on, aga seda väidet tuleb juriidiliselt tõestada. Selle juhtumi puhul on pardakaamera salvestisele küll fikseeritud sõiduki tavapäratu sõidujoon ning võib tunduda, et juht on joobes, kuid kuivõrd juht lahkus pärast sõiduki parkimist oma eluruumidesse, ei ole võimalik kahtlusteta väita, et ta ei tarvitanud alkoholi hiljem," lisas Kullamäe.

Tema sõnul puudub politseinikel sarnastes olukordades õigus inimese eluruumi siseneda, sest korrarikkumist enam ei esine.

"Politseinikud käitusid selliselt, sest kõnealusel juhul puudus menetlusperspektiiv. Siiski möönan, et nad oleksid võinud koputada juhi uksele, et juhiga juhtunust vestelda," nentis ta.

Hoolimata sellest, et pardakaamera salvestisest nähtub, et Kriegerit jälitama asunud juht rääkis sõidu ajal telefoniga, käitus ta Kullamäe sõnul kiiduväärselt.

"Nähes juhti, kes liikleb ohtlikult ning võib olla roolis alkoholi tarvitanuna, tuleb helistada Häirekeskuse numbrile 112. Kahtlase sõidustiiliga sõidukile järgnemist tasub kaaluda siis, kui sellega ei rikuta seadust ega seata ohtu ennast ja teisi. On oluline, et sõidukile järgnemine ei tekita ohte juurde.

Kuid kuivõrd palju on politseil kasu pardakaameratest? "Pardakaamerasalvestistest võib olla kasu süütegude menetlemisel. Tänu neile on mitmed liiklusraevu juhtumid ja –rikkumised saanud lahenduse. Salvestise väärtus tõendina sõltub siiski konkreetsest juhtumist," vastas Kullamäe.