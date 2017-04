Politsei selgitab Lasnamäel toimepandud raske isikuvastase kuriteo asjaolusid

10. aprilli õhtul kella 22.15 ajal viis kiirabi Tallinnas Läänemere tee 64 maja juurest raskete kehavigastustega 49-aastase mehe kriitilises seisus haiglasse. Kannatanu vigastused olid sedavõrd rasked, et eile laekus politseile haiglast teade mehe surma kohta.

Politseil on alust kahtlustada, et kannatanu vigastused võisid tekkida peksmise tagajärjel. Seetõttu alustati juhtunu osas kriminaalmenetlust raske tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel.

Sündmuskohal töötasid kriminalistid, kes viisid läbi esimesed menetlustoimingud ning kogusid jälgi ja asitõendeid. Kriminaalpolitseinikud töötavad hetkel läbi kogu olemasolevat informatsiooni, et juhtunus selgust saada.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul leiti kannatanu elumajade juurest, kus liigub palju inimesi. "Ohver elas samas piirkonnas ja elatus prügikastide juurest taaskasutatavate esemete korjamisest."

Kumm avaldas lootust, et äkki tunneb keegi kannatanu ära ning oskab anda infot tema liikumistrajektooride või käitumisharjumiste kohta. "Ehk nägi keegi seal piirkonnas nimetatud ajavahemikul midagi kahtlast. Palume anda inimestel oma tähelepanekutest meile teada. Iga infokild on abiks. Tegu on väga raske isikuvastase kuriteoga ning töötame hetkel aktiivselt selle nimel, et selgitada kuriteo toimepanija kiiresti välja," ütles Kumm.

Kannatanul oli tol õhtul seljas halli värvi jope ja jalas tumedad teksapüksid ning mustad kingad. Peas oli tal musta värvi nokamüts ning tema käsi katsid tumedad kindad. Mees võis endaga kaasas kanda kolme valget värvi kilekotti.

Politsei palub kõigil, kel on juhtunu kohta infot, anda sellest teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbritel 514 8744, 505 4475 või politsei infotelefonil 612 3000.