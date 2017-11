Politsei sekslelu põhjustatud evakuatsioonist: esmatähtis on, et inimeste elu ei oleks ohus

Laupäeval evakueeriti Tallinna lennujaam, sest rutiinse kontrolli käigus leiti ühest pagasist kahtlane ese, mis hiljem osutus meeste seksleluks. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik ütles, et G4S käitus õigesti, kui teavitas kahtlasest leiust politseid ja demineerijaid.

Kuiki sõnul võtsid korrakaitsjad ühendust ka pagasi omanikuga, kuid kuna see võttis teatud aja, otsustati riskide minimeerimiseks lennujaam evakueerida.

"Kui on risk, et inimeste elud on ohus, siis peavad politseinikud käituma otsustavalt ja minimeerima riske ning kuna sel hetkel polnud veel selge, millega on tegu, otsustati evakuatsiooni kasuks," sedastas Kuik.

Kuiki sõnul analüüsivad lennujaama julgestustöötajad kõiki taolisi juhtumeid põhjelikult ning tehakse järeldused järgmiste sääraste olukordade vältimiseks.

"Aga alati jääb põhimõte – kui on kahtlus, et pagasis võib olla ohtlik ese, siis seda tuleb kindlasti kontrollida, sest esmatähtis on, et inimeste elu ei oleks ohus," lisas ta.

Kohale kihutanud pommirühm ja eksperdid tegid kindlaks, et pagasis leidunud arusaamatu otstarbega vidin on nn täiskasvanute mänguasi, meeste eneserahuldamist hõlbustav kõrgtehnoloogiline seade.

Tallinna Lennujaama pressiesindaja Priit Koffi sõnul lennujaamas intsidendi tõttu ükski lend edasi ei lükkunud.