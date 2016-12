POLITSEI REIDIVIDEO: Politsei tabas kahe päevaga 14 diilerit, keelatud aineid leiti ka aluspükstest

Detsembrikuise narkoreidi käigus saadi kahe päevaga kätte nii fentanüüli, kanepit, amfetamiini kui ka ecstasyt. 14 kinnipeetu seas oli kaks alaealist ning üks tagaotsitav.

Kinnipidamised leidsid aset üle terve Tallinna ning näiteks ka Maardus. Sel korral pöörati erilist tähelepanu linnatänavatel tegutsevatele diileritele.

Ühel kinnipidamisel Lasnamäel leiti mehe aluspesust minigrip kilekotikesed, milles oli pastataoline aine. Narkopolitseinikel on alust arvata, et tegemist võib olla amfetamiiniga. Ka mehe autost leiti sarnast ainet.

Kinnipeetul leidsime aluspükstest pastataolist ainet-test näitas, et amfetamiini. Meile sealt otsida ei meeldi😷, kuid tarvitajatele vist ok.— Urmet Tambre (@UrmetTambre) December 16, 2016

Lisaks peeti Maardus kinni mees, kelle läbiotsimise käigus leiti tema asjade seast uimasteid. Tema kinnipidamise hetkel sõitis ta rattaga, mille sadulakatte alt leiti veel narkootilist ainet.

"Iga uus müüdud doos toetab kuritegevust ja annab narkomüüjatele põhjust veelgi enam keelatud aineid tänavale tuua ja narkoturul võimaluse eksisteerida," tõi välja PPA Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Leho Laur.

"Mis on aga kõige hullem, on see, et sa ei tea kunagi, mis ainet sa saad. Kas minigripis onn amfetamiin või hoopiski mingisugune keemiline ühend, mis võib sekundiga tappa," sõnas Laur.

"Tihtipeale ei proovita vaid kord, vaid käima läheb omamoodi surmaratas. Iga järgmine annus narkootikume on keha mürgitamine, kust tagasitee on väga raske. Kahjuks võtavad aga selle tee ette tihtipeale nii noored koolilapsed, edukad ärimehed kui ka vanemaealised, kes lihtsalt loodavad leida lõõgastust mõistmata raskeid tagajärg, mida see valik toob," märkis Laur.

Viisime läbi narko müügi tõkestamiseks politseireidi Tänav. 2 päevaga tabasime 14 müüjat. Konf. ainete seas oli ka tapvat karfentanüüli.⚰️— Urmet Tambre (@UrmetTambre) December 18, 2016

Politsei jagas Delfiga videot ühe korteri läbiotsimiselt. Nii lauasahtlist kui ka pesukapist leiti suures koguses kanepit.

Põhja prefektuuri narkopolitsei pidas Tallinnas ja Harjumaal detsembrikuu alguses toimunud suuroperatsiooni käigus kinni 14 narkokuriteos kahtlustatavat, kellelt saadi kätte erinevaid narkootilisi aineid nagu fentanüül, kanep ja ecstasy.

Kinnipidamiste käigus leiti kahtlustatavatelt amfetamiini umbes ligi 30 grammi, kanepit umbes 220 grammi , fentanüüli ning eriti ohtlikku karfentanüüli ning ligi 500 ecstasy tabletti. Lisaks avastati läbiotsimiste käigus ka sularaha.

Kahtlustatavate seas oli ka kaks alaealist ning üks tagaotsitav.