Politsei: rehvivahetus võib oodata

Politsei- ja Piirivalveamet soovitab inimestel jätkata talverehvide kasutamist ka aprillis, kuniks saabuvad ööpäevaringsed plusskraadid.

„Seni kuni ilmad pole jäädavalt plussi pööranud, ei tasu sõidukitele suverehve alla panna,“ ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe. Talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. detsembrist 1. märtsini. „Nii kaua kui meie teed on jäised, lumised ja libedad, ei karistata ühtegi juhti, kes sõidab naastrehvidega.“

Erandkorras võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Enne rehvivahetust tuleb üle vaadata suverehvide mustrisügavus. Kui kevadel rehvi vahetades on suverehvi mustrisügavus vaid 1,6 mm, siis tuleks osta uued rehvid, sest need ei pea tervet hooaega vastu. Seadus näeb ette, et suverehvi mustrisügavus peab olema vähemalt 1,6 millimeetrit, kuid politsei soovitab rehvivahetusele mõelda juba siis, kui nende jääksügavus on 2 mm.