Politsei Raplamaal mahalastud koertest: sündmused arenesid kiiresti ja otsustada tuli sekunditega. Tegemist oli vahetu kõrgendatud ohuga

Eile Raplamaal agressiivselt veiseid rünnanud ja hiljem politsei poolt maha lastud koerte omanik on leitud. Küll aga pole veel teada, kuidas koerad jooksu pistsid ning selgitamisel on veel koerte tõug. Omaniku suhtes alustati väärteomenetlust.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus ütles Delfile, et koerte omanik on kindlaks tehtud ning teda on juhtunust teavitatud. Kuidas hundikoera sarnased koerad lahti pääsesid, täpsustatakse väärteomenetluse käigus.

Sündmused arenesid Ruusi sõnul kohapeal kiiresti, mistõttu pidid ametnikud otsustama ning tegutsema sekundite jooksul. "Tegemist oli vahetu kõrgendatud ohuga. Sellistel puhkudel on politseinikul korrakaitseseaduse järgi luba kasutada vahetut sundi. Antud juhul kasutati teenistusrelva."

Küsimusele, kas oleks võinud kasutada hoopis vahendit, mis koerad oleks uinutanud, vastas Ruus, et politseinikel ei ole varustuses uinutipüssi võid muid erivahendeid ründava looma efektiivseks peatamiseks.

"Korrakaitseseaduses § 81 on välja toodud, et politsei või muu korrakaitseorgan võib kasutada kõrgendatud ohu tõrjumiseks tulirelva, kui ohu tõrjumine muu vahetu sunni vahendiga ei ole võimalik või ei ole õigel ajal võimalik, ning arvestusega, et tulirelva kasutamisel tehakse kõik võimalik, et sellega ei seataks ohtu muud kaalukat hüvet,"

Eile kella 17.04 ajal sai häirekeskus teate, et kaks agressiivset koera ründavad Kehtna vallas veiseid. Sündmuskohal olevad kaks patrullpolitseinikku kasutasid koerte peatamiseks teenistusrelva. Koerad surid saadud vigastustesse.

Sündmuskohale jõudnud patrullpolitseinikud suunasid esmalt koertest eemale juhtunust teavitanud inimese. Seejärel püüdsid politseinikud koertele rahulikult läheneda, aga kui koerad neid märkasid, hakkasid nad agressiivselt liikuma ametnike poole. Otsese ja vahetu ohu tõrjeks kasutasid politseinikud teenistusrelva. Koerad said raskelt vigastada ja surid sündmuskohal saadud vigastustesse.

"Kui võetakse endale koduloom, siis tuleb tema eest ka vastutada. On oluline, et koer ei pääseks lahti ega tekitaks ohtu teistele inimestele ja loomadele. Selle kurva sündmuseni viiski asjaolu, et antud koerad jooksid vabalt ringi ning olid ohtlikud teistele inimestele ja loomadele. Kahjuks ei jäänud politseipatrullil muud üle, kui kasutada enese ja teiste kaitseks kõige äärmuslikumat meetodit," lisas Ruus.