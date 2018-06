Politsei pole Võrus kadunud 27-aastast Kristjanit siiani leidnud! Kahjuks üritas üks inimene olukorra pealt rahalist kasu teenida

Möödunud nädala kolmapäeval kodust lahkunud 27-aastast Kristjanit ei ole seni leitud, kuid politsei kontrollib kõiki laekunud vihjeid.

Põlva politsei juhtivuurija Andres Kirsing kinnitas, et politsei on seni kontrollinud kõiki esitatud väiteid ja laekunud vihjeid põhjalikult. Kirsing kinnitas, et lunarahanõuet kui sellist pole esitatud. "Samuti ei ole lähedasi seoses kadumisjuhtumiga ähvardatud," nentis ta.

Suli nõudis leiutasu

Esialgsetel andmetel leidis üks mees Värska sanatooriumi juures seisnud väikebussi juurest telefoni, mis kuulub Kristjanile. Kuna lähedased helistasid Kristjani numbril, oldi omavahel mitme kõne vältel põgusas vestluses. Telefoni leidja muutus pikapeale bravuurikaks ning keeldus leitud telefoni leiutasuta tagasi andmast. Telefoni leidnud mees on tuvastamisel.

Sanatooriumi turvakaamera salvestusi analüüsides ilmnes, et Kristjani auto on pargitud kõrvalisse parklasse, mistõttu sõidukit või meest ennast kaamerapildil liikumas näha ei ole. Turvakaamera salvestuste kõrval kinnitas ka personali küsitlemine, et Kristjan sanatooriumis sees ei käinud. Küll leidus tunnistaja, kes nägi Kristjanit möödunud nädalal Värska sanatooriumi juurde pargitud auto kõrval askeldamas. Kuhu mees sealt edasi liikus, on selgitamisel.