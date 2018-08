Politsei pole seni leidnud Harjumaal kaduma läinud 49-aastast Davidit

Viimati nähti Davidit 27. augusti õhtul Laagris. Läinud päevade jooksul kontrollisid politseinikud kõiki laekunud vihjeid, kuid otsingud ei ole veel tulemust andnud.

29. augustil leiti Keila-Joa ja Laulasmaa vahel auto, millega David võis liikuda.

Mees võib liikuda ja ööbida tühjalt seisvates hoonetes, kuurides, saunades, suvilates. Politsei palub Tabasalu, Suurupi, Veskimöldre, Laagri ja Saue elanikel kontrollida oma hooneid.

David on 170 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pruunid silmad. Eritunnusena on tal arm pea vasakul poolel. Mehel olid kadumise hetkel jalas plätud ja poolpikad tumedamad püksid, seljas valge ruuduline triiksärk. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni.

Laupäeva õhtul nähti meest Harku vallas Vaila külas. Politseinikud suhtlesid mehega, ta oli adekvaatne ning soovis omal jalal koju minna. Patrullipolitseinikud viisid mehe seejärel Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteele bussipeatusesse.

Ööl vastu esmaspäeva viibis mees Saue vallas Vatsla külas. Samuti nähti meest eile õhtul Laagri alevikus. Politseinikud on kontrollinud mehe kodukanti, samuti nimetatud piirkondi ning teisi vihjeid, mis on laekunud, kuid mehe asukoht on seni teadmata.