Politsei pole nädal tagasi kadunuks jäänud eakat meest leidnud

Räägib otsingute juht, Paide piirkonnapolitseinik Mati Seire:

"Kahjuks ei ole senised otsingud vilja kandnud ja 70-aastane Ernest on endiselt kadunud," ütles otsingute juht, Paide piirkonnapolitseinik Mati Seire. "Politsei on kogunud lähedastelt lisainfot ja sõitnud läbi Koeru kanti jäävat piirkonda, kus Ernestit meile teadaolevalt sõiduautoga Volvo viimati liikumas nähti," lisas ta.

Kadunud mehe auto registreerimisnumber on 191 BPR. Otsinguid raskendab asjaolu, et piirkonnas on palju väikeseid külavaheteid, mille läbikammimine on aeganõudev. "Eile kaasasime otsingutele PPA lennusalga kopteri ja lennuki, paraku aga meest ega sõidukit leida ei õnnestunud," nentis Seire. "Palume endiselt abi nii Koeru kandi elanikelt kui ka kõigilt teistelt, sest me ei saa välistada, et Ernest on autoga sõitnud kaugemale."

Politseile teadaolevalt mees autoga riigipiiri siiski ületanud ei ole. "Kui keegi on näinud nimetatud autot või Ernestit liikumas või omab tema võimaliku asukoha kohta infot, siis andke sellest teada kas telefonil 51 78 589 või hädaabinumbril 112."

70-aastane Ernest lahkus ööl vastu eelmist reedet Järva vallas asuvast kodust ning pole sinna naasnud.

Ernest lahkus kodust musta värvi Volvo maasturiga, mille mudel on XC90 ja registreerimisnumber 191 BPR. Mees ei võtnud kodust lahkudes kaasa ka mobiiltelefoni.

Ernest on 170 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Lahkudes kandis ta tumehalle teksapükse ning tumerohelist riidest vesti. Mees võib kanda prille ning tema kõnnak on aeglane.

Mehel esinevad mäluprobleemid ning kodust lahkudes ei võtnud ta kaasa vajalikke ravimeid. Ernest suhtleb saksa ja prantsuse keeltes, eesti ja inglise keeltest saab ta aru vähesel määral.