Politsei pidas Pärnus kinni ülikiirelt sõitnud joobes mootorratturi

Täna lõunaajal peeti Pärnu linnas kinni peatumismärguannet eiranud joobes mootorrattur.

Täna kella 12 paiku märkas politseipatrull Pärnus Tallinna maanteel lähenevat mootorratast Suzuki, millele anti peatumismärguanne. Rattur võttis esiti küll hoo maha, ent andis seejärel gaasi ning jätkas suurel kiirusel sõitu Ehitajate tee suunas. Tagaajamise käigus tõusis mootorratturi kiirus 70-alas ligikaudu 170 kilomeetrini tunnis.

Rattur peeti kinni Raba tänaval loomade varjupaiga juures, kus ta konteineri ja aia vahele peitu oli sõitnud. Märganud politseipatrulli, üritas mootorratta roolis olnud 39-aastane mees küll ära sõita, ent põrkas vastu politseiautot ja kukkus. Kokkupõrke tagajärjel sai kahjustada politseisõiduki lisatuli.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Kaido Kõplas sõnas, et kontrollimisel tuvastati mehel ka väärteoks kvalifitseeruv joove, mis oli tema enda sõnul ka põgenemise põhjuseks. „Eriti kahetsusväärseks teeb juhtumi see, et mehel oli ka kaasreisija, 31-aastane naine, kes vaid päev varem mootorrattaga sõites liiklusõnnetusse sattus," tõdes operatiivjuht.

„Kevadiste ilmadega on teedele naasnud ka hulganisti rattureid, kellest nii mõnedki kahjuks hulljulgeid ja mõtlematuid sõiduvõtteid kasutavad. Paslik on siinkohal meelde tuletada, et liiklusreeglid kehtivad kõikidele sõidukijuhtidele, kaasa arvatud mootorratturitele," rõhutas Kõplas.

Politsei toimetas 39-aastase mehe arestimajja.