Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni fentanüüli levitamises kahtlustatava mehe

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsep sõnas, et fentanüül on väga ohtlik aine ning üks politsei prioriteete on nii organiseeritud grupeeringute kui ka tänavadiilerite ühiskonnast eemaldamine.

„Inimesed, kes seda ohtlikku ainet levitavad ja sellest tulu teenivad, ohustavad meie kogukonda. Üledoosi suri Ida prefektuuri territooriumil eelmisel aastal 32 inimest. Igasuguste narkootiliste ainete tarbimine on ohtlik ning seetõttu teeme tööd, et neid aineid oleks vähem saadaval,“ Mürsep.

Mehe kinnipidamisel võeti temalt ära sularaha, 30 fooliumpaberist voldikut ning kaks grammi narkootilist ainet. Kiirtest tuvastas aine fentanüülina. Kahest grammist fentanüülist piisab ligi 80 doosiks.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listovi sõnul taotles ta mehe vahistamist, kuna kahtlustatava puhul on piisav alus arvata, et ta võib vabaduses viibides jätkuvalt toime panna uusi kuritegusid, samuti võib ta kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda. „Mees on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud ning uue kuriteo pani ta toime katseajal, vahepeal on ta rikkunud ka käitumiskontrolli nõudeid, mis tähendab, et kõigest hoolimata ei ole ta teinud talle mõistetud karistustest järeldusi ega asunud seadusekuulekale teele,“ lisas abiprokurör Sergei Listov.

Reedel, 5. oktoobril taotles Viru Ringkonnaprokuratuur mehe vahistamist ning Viru Maakohtu loal võeti mees kuni kaheks kuuks vahi alla.

Sündmuse täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus. Menetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.