Politsei pidas kinni sariahistamises süüdistatava mehe. Ohvriteks tüdrukud ja naised üle Harjumaa

Süüdistuse järgi mees lähenes neidudele ja katsus neid intiimpiirkonnast. Reedel mõistis kohus mehe süüdi. Talle määrati väärteoasjades karistuseks 18 päeva aresti ja kriminaalmenetluse raames tingimisi vangistus. Lisaks määras kohus prokuröri taotlusel mehele lisakohutusena sotsiaalprogrammis osalemise ning alla 14-aastastega suhtlemise keelu.

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet rõhutab, et sellistest juhtumitest peaks alati politseid teavitama. „On mõistetav, et kannatanutel võib olla ebamugav juhtunust rääkida, kuid teo toimepanija tabamiseks on ülioluline, et info juhtunust ja isikukirjeldus jõuaksid politseini võimalikult kiiresti,“ rõhutas politseikapten.

Saku valla elanike Facebooki grupis kirjeldati 8. oktoobril, sama päeva õhtul ahistas Kannikese tänava alguses keskealine, kiilaspäine meesterahvas kahte 11-aastast tüdrukut. Mees tungis tüdrukute järel maja trepikotta ja käperdas neist üht. "Õnneks said lapsed tuppa ja mees jooksis välja," andsid Saku elanikud teada.