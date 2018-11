Politsei pidas kinni Pärnu eramajades vargil käinud Läti Vabariigi kodaniku

Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Tarmo Värati sõnul sisenes mees 23. novembril akna lahti murdmise teel Saarde vallas asuvasse suvilasse, kust varastas esialgse info järgi akutrelli, lihvija ja muid tööriistu. Samal õhtul sisenes mees kahtlustuse järgi akna lahti murdmise teel Lembitu tänaval asuvasse majja. "Mees võttis sealt kaasa televiisori, akutrelli ja erinevaid kuldehteid, samuti rahakoti koos dokumentidega," sõnas Värat.

"Patrull avastas kahtlustatava auto samal õhtul Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 140. kilomeetril. Paarkümmend kilomeetrit hiljem õnnestus politseinikel sõiduauto Renault politseisõiduki abil sundpeatada," lisas Värat.

Mees peeti varguses kahtlustatavana kinni. "Meil on põhjendatud kahtlus, et Läti kodakondsusega mees käib vargil nii Eestis kui ka Lätis, kasutades ära Eesti ja Läti erinevat õigusruumi. See annab omakorda aluse arvata, et vabadusse jäädes hakkaks mees õigusemõistmisest kõrvale hoidma," ütles laupäeval mehe vahistamist taotlenud prokurör Eliisa Sommer.

Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis mehe kaheks kuuks vahi alla.