Politsei pidas kinni 64-aastase mehe, kes olematut liha müües inimestelt raha välja pettis

Rapla politseijaoskonna uurija Rain Saar ütles, et mees käis mööda erinevaid asutusi ja pakkus müügiks soodsa hinnaga liha, mida keegi kunagi ei saanud. „Ta võttis inimestelt tellimused ja kauba eest raha ette, lubades paari tunni möödudes lihaga tagasi tulla. Tagasi mees aga ei tulnud, oma kontakte tellijatele ei avaldanud ja ühtegi paberit tellimuse kinnituseks ei andnud,“ rääkis Saar.

Mehele makstud summad jäid üldjuhul umbes kümne euro piiresse.

Saar rõhutas, et kui tehing tundub kahtlane ja seda ei ole hiljem võimalik kuidagi tõendada, siis on parem see üldse ära jätta. „Kahtluse korral ärge tasuge kauba eest enne, kui te pole selle olemasolus ja väärtuses isiklikult veendunud,“ hoiatas Saar selliste petturite eest.

Mees peeti esialgu kinni 48 tunniks. Tema suhtes on alustatud väärteomenetlus ja praeguseks on läbi viidud esmased menetlustoimingud.