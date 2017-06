Politsei pidas kinni 17-aastase neiu tapmises kahtlustatava noormehe

Möödunud öösel pidas politsei Lääne-Virumaal kinni 21-aastase mehe, keda on kogutud tõenditele tuginedes alust kahtlustada Viljandis noore neiu tapmises.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk ütles, et kahtlustatav peeti kinni vähem kui ööpäev pärast uurimise alustamist. "Esialgsed tõendid ning kahtlusaluse ütlused viitavad kuriteole ja vägivaldsele surmale, kuid täpne surma põhjus selgub siiski lahangu käigus," ütles Tikk. "Täna teadaoleva informatsiooni põhjal oleme seisukohal, et prokuratuur taotleb kohtult kahtlustatava vahistamist, kuid lõpliku otsuse selle osas langetame pärast esmaste lahangutulemuste saamist," lisas prokurör.

Viljandi jaoskonna juhi Künter Pedoski sõnul on selline raske kuritegu noore naise vastu üldiselt rahulikus Viljandis erandlik ja mõjutab olulisel määral kohalike turvatunnet. "Andsime politseinikena endast parima, et võimalik kahtlusalune kiirelt välja selgitada ja kinni pidada. Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatav on kinni peetud ja uurimise all," ütles Pedosk.

Kriminaalmenetluse raames selgitatakse välja ka neiu surmale eelnenud sündmused. Esialgsetel andmetel olid kahtlustatav ja hukkunu omavahel tuttavad.

Kriminaalmenetlus käib tapmist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel ja kriminaalasja uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur ning viib läbi Lõuna prefektuur.

Laupäeva pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Viljandi linnaservas kohaliku järve kõrval heina sees on tundmatu naise surnukeha. Politsei alustas surmajuhtumi üksikasjade uurimiseks kriminaalmenetlust.

Teate Viljandi-Rõngu tee esimesel kilomeetril lõkkeplatsi juures kraavipervel olevast naise surnukehast sai häirekeskus juhuslikelt möödujatelt kella 12.30 paiku.

Sündmuskohale suundusid politseiuurijad, kriminalist, kohtuarst ja teised korrakaitsjad, et koguda sündmuskohalt kõik tõendid, mis võimaldaks neiu surma põhjuse ja samal ajal ka tema isikut selgitada. Õhtupoolikuks õnnestus politseil kindlaks teha, et hukkunu näol on tegu 17-aastase kohaliku neiuga, misjärel viis politsei kurva sõnumi ka naise perekonnani. Surma täpne põhjus selgitatakse kohtuarstlikul lahangul.