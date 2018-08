Politsei pidas Ida-Virumaal kinni joobes reisibussi juhi

Ida-prefektuuri pressiesindaja Kerttu Kralli sõnul toimusid puhumisreidid Jõhvi-Tartu-Valga maanteel, Jõhvi-Vasknarva teel ja Jõhvi-Uikala teel. Kokku puhutati kahe tunni jooksul 1029 juhti, kellest kümnel oli alkomeetri näit üle nulli. Muuhulgas kõrvaldasid ametnikud roolist ka reisibussi juhi, kellel tuvastati väärteoks kvalifitseeruv joove. Buss sõitis Kiviõlist Tartu suunas.

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Pavel Reškin tõdes, et ka üks joobes juht liikluses on liiga palju, sest tagajärjed, mida selline hoolimatu käitumine kaasa võib tuua, mõjutab mitmeid inimesi. „Joobes juhi reaktsioonivõime on tunduvalt aeglasem, mistõttu ei pruugi ta piisavalt kiiresti ootamatustega toime tulla. Lisaks sellele muudab alkohol inimesed ka julgemaks ning roolikeerajad võivad sealjuures oma võimeid tugevasti üle hinnata,“ lisas Reškin.

Välijuht kirjeldas, et bussis oli mitmeid reisijaid, kes soovitud kellajaks juhi hoolimatu käitumise tõttu sihtkohta ei jõudnud. Kuna reisijate seas oli ka eakamaid inimesi ja bussis küllaltki umbne, siis hoidsime asendusbussijuhi saabumiseni neil silma peal, veendumaks, et kellegi tervis ei halveneks. „Bussijuhid vastutavad terve bussitäie inimeste eest ning nende kohustuseks on reisijad elusate ja tervetena sihtpunkti toimetada. Kutseline juht, kes järgmise päeva hommikul tööd rooli taga alustab, peab eelkõige ise oma tervislikus seisundis kindel olema. Traagiliste õnnetuste ära hoidmiseks ei saa loota vaid heale enesetundele,“ rõhutas Reškin.