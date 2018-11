Politsei pidas Elvas kinni koolitüdrukut ahistanud mehe

Käesoleva nädala alguses levis sotsiaalmeedias Elvas elava naise postitus, kus ta kirjeldas, kuidas üks mees tuli tänaval tema seitsmeaastast tütart ja tema klassiõde tülitama. "Mees võttis lapse klassiõel käest kinni ja käskis käe lõdvaks lasta ning pani lapse käe oma kubeme piirkonda," kirjeldas naine.

Lõuna prefektuuri lastekaitsegrupi juhtivuurija Liia Kilp ütles Delfile, et politsei alustas selle juhtumi üksikasjade uurimiseks kriminaalmenetlust. "Menetluse käigus pidas kuriteos kahtlustatavana kinni kohaliku 51-aastase mehe. Politsei soovitab vanematel lapsi julgustada rääkima, kui mõni kahtlaselt käitunud inimene on püüdnud nendega kontakti saada või lapsega sobimatult käitunud. Kui politsei saab kiirelt välja selgitada seksuaalkuriteo asjaolud ja selle toimepanija, saab isiku vastutusele võtta ning ennetada järgmiste võimalike ohvrite kannatusi."

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido sõnul esitab prokuratuur homme kohtule taotluse kuriteos kahtlustatava vahistamiseks. "Kuna tegemist on lapse vastu suunatud raske seksuaalkuriteoga ja kahtlustatav on varemgi seksuaalkuritegude eest kohtu all olnud, on selliste kuritegude toimepanemise välistamiseks vajalik tema vahistamise taotlemine," ütles prokurör.