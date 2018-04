Politsei pidas 15-aastase Nastja mõrvaga seoses kinni 18-aastase noormehe! Noored olid omavahel tuttavad. Nastja sõbranna kirjeldab, et neiu ekskallim oli vägivaldne

„Jalutasime Nastjaga veel reede hilisõhtul koos ja ta helistas oma endisele noormehele salastatud numbrilt, kuid mees ei tahtnud temaga rääkida. Nastja rääkis, et toimuv ärritab teda,” rääkis Nastja sõbranna Vene Delfile.

Sõbranna märkis, et päev varem olid nad ühe sõbra juures kui tüdrukule helistas endine noormees, kes nõudis, et Nastja räägiks temaga, kuid Nastja keeldus. Seejärel sõitis mees kohale ja valvas koos ühe teise mehega maja sissepääsu juures autos.

Eile hommikul, mil surnukeha leiti, helistas Nastja sõbrannale Nastja õde, kes rääkis, et Nastja on kadunud: ta oli öösel kellelegi teatamata kodust lahkunud ja tagasi ei tulnud. Ka oli välja lülitatud tema mobiiltelefon. Nastja isa teatas hommikul politseisse, et tema tütar on kadunud, ja sai politseist teada, et on leitud noore tüdruku surnukeha.

Nastja surnukeha leidis veidi enne kella 9 hommikul kohalik naine, kes jalutas oma kolme koera. Surnukeha lebas selili ja oli teerajalt, mis endise õmblusvabriku madalast hoonest mööda viib, kergesti nähtav. Koertega jalutanud naine märkis Vene Delfile, et iga mööduja oleks tüdrukut kindlasti märganud. Naine usub, et keegi kindlasti märkas surnukeha juba enne teda, kuid lihtsalt jättis sellest teatamata.

„Ma läksin tüdruku juurde, kuid oli selge, et ta ei hinganud enam. Ta oli riides, kuid sedavõrd läbi pekstud ja verega kaetud, et oli raske hinnata isegi tema vanust. Mul ei olnud telefoni kaasas ja jooksin naabri juurde, kes kutsus politsei,” rääkis surnukeha leidnud naine Vene Delfile.

Naise sõnul jalutab ta sageli endise õmblusvabriku lähedal, kuid seda, et seal koguneks noortekampu, pole ta kunagi märganud.

Endise õmblusvabriku hoonele Pärna tn 11 on paigaldatud kaks turvakaamerat, mis on suunatud just kohale, kus mõrv tõenäoliselt aset leidis.