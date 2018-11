Politsei Pärnu vandaalidest: tegemist on alaealistega, kel sotsiaalsed probleemid. Seaduse mõttes on nad süüvõimetud

"Parkimismaja omanikuga oleme kokku leppinud kohtumise, et arutada ja leppida kokku, kuidas sealset olukorda parandada," märkis ta. "Kahjuks on tegemist on alaealistega, kellel on sotsiaalsed probleemid. Mitmed neist on alla 14-aastased ehk mittesubjektid. See tähendab, et seaduse mõistes on nad süüvõimetud. Paraku on need samad noored seotud mitme teisegi juhtumiga Pärnus. Nende poolt toime pandud teod on ajendatud erinevatest teguritest: ühelt poolt on suureks mõjutajaks kambavaim, teisalt puudub neil noortel vanemlik hool."

Kütt lisab, et loomulikult politsei fikseerib need olukorrad, vestleb noortega ja mingiks ajaks on probleem justkui lahendatud. "Aga selge on, tegemist on palju laiema sotsiaalse probleemiga ja nende noortega tegelevad täna erinevad asutused, sealhulgas lastekaitse. Kindel on see, et neile peab pöörama tähelepanu ja pakkuma sellist tugivõrgustikku, mis võimaldaks neid õigele teele suunata."

Kütt märgib, et inimestel on ootus kiiretele lahendustele ning paljudel tekib soov neid noori rangelt karistada ja koguni vangi saata, kuid ääretult oluline on mõista, et sellised noored on tegelikult ise abivajajad. "Kui me jätame nad täna tähelepanuta, siis võivad nende praegustest tegudest tulevikus välja kasvada kuriteod ja siis seisame me ühiskonnana juba palju keerulisemate olukordade ja probleemide ees."

Eile kajastas Delfi, et möödunud esmaspäeva öösel lõhkusid noored parkimismajas ära lifti nupupaneeli, valasid sinna peale Coca-Colat ja loopisid parkimismaja katuselt alla ostukärusid.