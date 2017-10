FOTOD | Värskeimad turvakaamera pildid kadunud Renet Joosepist

Politsei palub kaasabi selgitamaks möödunud ööl Tartu linnas kadunuks jäänud 20-aastase Renet Joosepi asukohta. Turvakaamera lindistuselt paistab, et ühiselamusse suundunud noormees ei pääsenud uksest sisse ja võttis seejärel suuna Raatuse poole.

Otsingud jätkuvad ning lisaks politseile osaleb aktiivselt otsingutel ka kümmekond Renet Joosepi kursusekaaslast.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virki sõnul on läbi otsitud väga suur piirkond, kuid seni ei ole noormeest leitud. "Kuna ühiselamu turvakaamera salvestiselt on näha, et mees siiski liikus Raadi suunas, siis oleme just keskendunud sellele alale," sõnab Virk.

Politsei andmetel oli nooruk alkoholijoobes ja seega on alust arvata, et ta otsis külma ilma eest sooja kohta. "Politsei palub kõikidel Raadi elanikel kontrollida oma eramute hoove ja kõrvalhooneid," möönab Virk.

Narva maantee 27 asuva ühiselamu turvakaamera salvestiselt on näha, et noormees saabus ühiselamu juurde üksi. "Umbes kümmekond minutit püüdis ta ust avada, seejärel suundus elamu taha, kuid ka sealt ei õnnestunud tal siseneda," ütles Virk. Ta lisas, et seejärel tuundus nooruk mööda Roosi tänavalt Raadi suunas.

Politsei palub abi 20-aastase Renet Joosepi leidmisel Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Kuvatõmmis turvakaamera salvestisest Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Pildil on Renet Joosep kolmapäeva ööl vastu neljapäeva ühiselamu juures. Noorukil oli seljas roosa särk ja must mantel, jalas tumedad püksid.

Noormeest otsiti nii Raadi ümbrusest kui ka Emajõe äärsetelt aladelt. "Piirivalve alusega kontrolliti ka Emajõge," ütleb Virk.

Renet Joosepit nähti viimati ööl vastu 26. oktoobrit kella kahe ajal, mil ta suundus Raatuse tänavalt oma koju Narva maanteele. Koju noormees aga ei jõudnud, samuti ei ilmunud ta täna hommikul kooli. Mehe telefon on väljalülitatud, mistõttu ei ole lähedased ja sõbrad temaga terve tänase päeva jooksul kontakti saanud. Ka ei reageeri ja ei toimeta mees sotsiaalmeedia kanalites. Kuivõrd taoline kadumine ei ole mehele omale, pöördusid tema lähedased täna õhtul abipalvega korrakaitsjate poole.

Renet Joosep on umbes 180 cm pikk, heledate pikemate juuste ja kõhna kehaehitusega. Seljas võib tal olla must mantel valge ääre ja nööpidega, roosa särk, tumedad püksid ja jalas tumedad tennised.

Kõigil, kes on Renet Joosepit alates möödunud ööst näinud või omavad muud infot tema liikumise või võimaliku asukoha kohta, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.