Politsei palub pealtnägijate abi: sündmuskohalt lahkunud autojuht jättis ohvri abita

Foto: Madis Veltman

Täna kella 14.50 paiku sai politsei teate, et Narvas Suurel tänaval on raskes seisundis eakas naisterahvas, kes on tõenäoliselt saanud löögi veoautolt.