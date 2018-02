Politsei palub pealtnägijate abi: Narvas jäi naine auto alla, sõiduk lahkus õnnetuskohalt

Täna hommikul toimus Narvas liiklusõnnetus, milles sai kannatada jalakäija. Politsei palub liiklusõnnetuse pealtnägijatel ja ka liiklusõnnetuses osalenud autojuhil võtta ühendust Narva politseijaoskonnaga.

Täna kella 6.30 paiku toimus Narvas Kerese tn 11 maja juures reguleeritama ülekäigurajal liiklusõnnetus, kui 53-aastasele naisele sõitis otsa tundmatu sõiduk ning lahkus seejärel sündmuskohalt. Jalakäija pöördus haiglasse.

„Sündmuskohalt lahkumine veendumata, et keegi ei ole kannatada saanud, ja kannatatu abita jätmine on taunitav ja ka karistatav tegu,“ sõnas Narva politseijaoskonna patrulltalituse juht Aleksandr Urb. „Talvised teeolud on keerulised liiklemiseks nii sõidukijuhtudele kui ka jalakäijatele, sellepärast peavad kõik liiklejad olema väga tähelepanelikud, tegema endast kõik, et mitte sattuda liiklusõnnetusse, ning olema vastastikku abivalmid ja hoolivad.“

Palume liiklusõnnetuse pealtnägijatel ja sõidukijuhil juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks võtta ühendust politseiga, helistades numbrile 357 6008 või kirjutades aadressile ida.vihje@politsei.ee.