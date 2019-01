Politsei palub avalikkuse abi autovarguses kahtlustatavate tabamiseks

Täna öösel kella 3 ajal anti politseile teada, et Tabasalus asuva eramaja hoovist varastati 2016. aasta Toyota RAV4. Info varastatud sõidukist edastati patrullidele üle Eesti. Kella 5 ajal varahommikul märkasid kirjeldusele vastavat varastatud sõidukit Toyota Pärnu politseijaoskonna patrullpolitseinikud, kes pidasid sõiduki kinni Pärnu linnas Savi tänava ja Ehitajate tee ristis.

Sõidukit juhtis 42-aastane Läti vabariigi kodanikust mees, kes peeti kahtlustatavana kinni. Sõiduk toimetati tagasi Tallinna.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Hannes Keldi sõnul saadi varastatud sõiduk tänu kiirele infovahetusele ja operatiivsele reageerimisele kätte. Hetkel töötavad politseinikud üle Eesti, et tabada kuriteoga seotud saateautot, sest politseinikel on alust arvata, et professionaalsed autovargad tegutsesid mitmekesi.

"Sõidukite varastamiseks ja riigist välja viimiseks kasutatakse sageli saateautot. Seni kogutud info järgi arvame, et saateautodeks võivad olla sedaankerega halli värvi 2005. aasta Audi A6 registreerimistunnusega KO960 või sedaankerega musta värvi 2007. aasta Audi A4 registreerimistunnusega KW56DXB," selgitas Kelt.

"Palume kõigil, kes märkavad kirjeldatud välisriigi numbrimärkidega sõidukeid, anda sellest koheselt politseile teada. Palume inimestel mitte asuda sõidukeid peatama. Kõige olulisem on anda oma tähelepanekutest koheselt teada hädaabinumbril 112, et politseipatrullid saaksid kiiresti reageerida," rõhutas Kelt.