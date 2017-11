Politsei palub abi võimalike vägistamisohvrite tuvastamisel

Foto on illustratiivne

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad pidasid 15. novembril Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse vägistamises ja ühes vägistamise katses. Kogutud info annab alust arvata, et ohvreid võib olla veel, kuid nad ei ole endast politseile teada andnud.

12. novembril ründas 30. eluaastates tugevama kehaehitusega meesterahvas Tallinnas Koplis ja Pelgulinnas kahte naist vägistamise eesmärgil. Ühel juhul jäi kuriteoepisood katse staadiumisse. Mees on kohtu loal vahistatud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijatel on alust arvata, et mees võib olla toime pannud teisigi sarnaseid kuritegusid 2016. sügisest tänaseni. Sellega seoses otsivad politseinikud võimalikke kannatanuid. Kahtlustatav on 30. eluaastates tugevama kehaehitusega ja 180-185 cm pikk mees. Kallaletungid võisid olla vägivaldsed ja lõppeda vägistamisega. Rünnakud võisid toimuda Tallinnas või selle lähiümbruses.

Uurimist juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur ning menetlustaktikaliselt ei ole võimalik avalikustada täpsemat isikukirjeldust. Politsei palub sellegipoolest kõigil, kes sellise rünnaku ohvriks on langenud, anda endast teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5690 4272.