Politsei palub abi varguses kahtlustava noormehe isiku tuvastamiseks

www.DELFI.ee RUS

PPA

Narva politseijaoskond tuvastab piltidel kujutatud noormehe isikut. Noormeest on alust kahtlustada selles, et 15. detsembril kella 18.30 varastas ta Narvas Tallinna mnt asuvas kaubanduskeskuses käekoti. Kahju on 219 eurot.