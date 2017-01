Politsei palub abi Sauel alaealist ahistanud mehe leidmisel

Politseinikud paluvad inimeste abi, et teha kindlaks esmaspäeval, 9. jaanuaril kella 8 paiku Sauel Nurmesalu tänaval tüdrukut ahistanud keskealine mees.

Praegu teadaolevalt liikus mees jalgsi, lähenes tüdrukule ja puudutas tema nägu, kuid vägivalda ei kasutanud. Otsitav mees on keskealine ja keskmist kasvu. Ta kandis ta musta jopet ja kapuutsi ning oli habetunud.

Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine ütles, et politsei jaoks on esmatähtis selgitada välja mehe isik. „Praeguseks teame, et samal päeval oli teinegi juhtum, kus võõras mees Sauel last tülitas. Rohkem pole sarnastest intsidentidest teada antud, kuid ootame inimestelt igasugust lisainfot. Hetkel tegelevad politseinikud juhtunu asjaolude selgeks tegemise ja võimalike tunnistajate küsitlemisega ning otsivad kirjeldustele vastavat meest,“ rääkis ta.

Randlaise sõnul on tähtis, et lapsevanemad julgustaksid lapsi sellisest juhtumist rääkima ning nad oskaks käituda, kui võõras inimene neid tänaval tülitab. Laps ei ole sellises juhtumis kuidagi süüdi ning tal peab olema kindlus, et ta võib sellises olukorras appi hüüda, täiskasvanu eest ära joosta, teistelt abi paluda või näiteks kaupluse turvatöötaja poole pöörduda. Täiskasvanu, kes märkab, et laps käitub kuidagi tavapärasest teisiti, peaks tundma huvi, mis last vaevab ning julgustama teda murest rääkima, seejuures tuleb hoiduda lapses süütunde tekitamisest,“ rõhutas Randlaine.

Kõigil, kes nägid esmaspäeva hommikul kooli läheduses lapsi tülitavat meest või omavad muud olulist informatsiooni, palume võtta ühendust numbril 112, 612 5710 või saata e-kiri aadressile mariliis.juuse@politsei.ee.