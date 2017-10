Politsei palub abi röövimistes kahtlustatava noormehe ohvrite leidmisel

Politsei palub abi 19-aastase noormehe ohvrite leidmisel Politsei- ja piirivalveamet

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kahtlustab pildil olevat noormeest Tallinnas toimepandud röövimistes ja vargustes. Tänaseks kogutud andmete põhjal on alust väita, et paljudes kuritegudes valis noormees ohvriteks kooliealised lapsed ning võttis ära nende mobiiltelefonid. Hetkel kahtlustatakse noormeest üheksas kuriteoepisoodis, kuid politseinikel on alust arvata, et kannatanuid on rohkem.