Politsei palub abi Narvas sündmuskohalt lahkunud sõiduki tuvastamisel

Täna toimus Narvas Partisani tänaval kell 20.45 liiklusõnnetus, kui tundmatu tumedat värvi sõiduauto sõitis otsa 75-aastasele jalakäijale. Auto lahkus sündmuskohalt, vigastada saanud eakas naine toimetati haiglasse.

"Sellistes situatsioonides tuleb esmajärjekorras kutsuda kiirabi, et vigastada saanud inimene saaks võimalikult kiiresti abi. Sündmuskohalt lahkumine ja inimese abitusse seisundisse jätmine on äärmiselt vastustundetu tegu," ütles Narva politseijaoskonna välijuht Nikolai Klein. "Sellel autojuhil on siiski võimalik politseisse pöörduda, et anda juhtunu kohta omapoolsed selgitused."

Politsei palub inimestel, kes juhtusid seda liiklusõnnetust pealt nägema ja või on märganud sel ajal antud piirkonnas kahtlust äratanud tumedat värvi sõiduautot, võtta ühendust politseiga, et aidata välja selgitada selle liiklusõnnetuse asjaolusid. Palume helistada Narva politseijaoskonna telefoninumbril 51910809 või kirjutada aadressile ida.vihje@politsei.ee