Politsei palub abi kolme poisi leidmisel

Politseinikud otsivad taga kolme last - 12-aastast Danili, 9-aastast Enrikut ja 13-aastast Carl Robertit.

9. novembri õhtul lahkus Tallinnas asuvast turvakodust 12-aastane Danil.

Danil lahkus 9. novembri õhtul Vana-Pärnu maanteel asuvast ajutisest elupaigast teadmata suunas ning ta pole siiani turvakodusesse naasnud. Poiss on sarnaselt lahkunud ka varem.

Politseinikud on kontrollinud kohti, kus Danil on varasemalt viibinud ja suhelnud lähedastega, kuid teda pole leitud. Ta võib liikuda ringi vanemate laste seltskonnas.

Kahjuks pole teada, milliseid riideid ta lahkumise hetkel kandis.

Politsei palub kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotodele vastavat Danili, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

12-aastane Danil

9-aastane Enrik

Politseinikud otsivad ka eile hilisõhtust 9-aastast Enrikut, kes lahkus eile Mustamäel Vilde teel asuvast kodust.

Praeguseks on teada, et poiss käis eile ennelõunal lähisugulase juures ning ta jõudis koju pärast kella 12 ning lahkus sealt enne kella 14. Politseinikud tegid kindlaks, et Erik ei ole lähedaste ega sõprade juures ning telefoni positsioneeringu abil teda leida pole õnnestunud.

Kõhna kehaehitusega Erik on 150 cm pikk. Tal olid jalad helesinised teksad, mustad jalatsid ning seljas tumedam halli värvi jope, mille parema tasku juures rippus helkur. Tal oli peas must müts, mille laubal oli valge kiri.

Politsei palub kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotodele vastavat poissi, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

9-aastane Enrik

13-aastane Carl Robert

Politseinikud otsivad veel ka Tallinna kesklinnas Puhke tänaval elavat 13-aastast Carl-Robertit, kes suhtles lähisugulasega viimati 7. novembril.

Korrakaitsjad otsivad teda kohtadest, kus ta tavaliselt viibib, kuid siiani pole teda tabatud. Viimati nähti teda eile kella 12-13 ajal Järveotsa tee 2 maja läheduses. Poiss võib liikuda kaubanduskeskuste läheduses ja kesklinna piirkonnas.

Carl-Robertil oli lahkudes seljas must parka, peas must müts, jalas mustad teksapüksid ja valgete taldadega sinised talvesaapad. Tema seljas oli khaki värvi Converse’i seljakott. Poiss võib liikuda samaealise tüdruku seltskonnas.

Politsei palub inimestel, kes näevad kirjeldustele vastavat poissi, anda sellest teada Häirekeskuse numbril 112.