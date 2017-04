Politsei palub abi kodust lahkunud 42-aastase Andrei leidmisel

Kesklinna politseijaoskond palub abi oma kodust Pelguranna teel 11. aprillil kella 14-15 paiku lahkunud 42-aastase Andrei leidmisel, kes pole siiani koju naasnud. Politseinikud kontrollisid raviasutusi ning suhtlesid ka Andrei sõprade ja tuttavatega, kuid tema asukohta pole õnnestunud kindlaks teha.

Andrei on 170 cm pikk ja ta on keskmise kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas hall jope, jalas musta värvi jalatsid ja peas musta värvi nokamüts. Andreil oli kaasas pass, ühiskaart ja mobiiltelefon, kuid tema telefon on praegu välja lülitatud.

Kõigil, kellel on infot Andrei paiknemise kohta, palume võtta ühendust telefoninumbritel 6125410 või 612 3000.